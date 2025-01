Quotidiano.net - Aumentano le differenze salariali: donne, giovani e precari più penalizzati

Roma,21 gennaio 2025 – Retribuzioni sempre più diseguali in un mercato, quello italiano, dove essereo di sesso femminile rappresenta ancora una forte penalizzazione in termini di busta paga. In Italia, nel 2022, il GPG, ovvero il differenziale di genere nelle retribuzioni orarie medie, si attesta al 5,6%: la retribuzione oraria media maschile è pari a 16,8 euro e quella femminile a 15,9 euro. Il gap tende ad ampliarsi tra i laureati (16,6%), tra i quali la retribuzione media oraria è di 20,3 euro per lee di 24,3 euro per gli uomini, ma anche tra i dipendenti con al più l’istruzione secondaria inferiore (15,2%), sebbene su livelli retributivi orari decisamente più bassi (11,1 euro per lee 13,1 euro per gli uomini). I dati, emergono dall'ultimo report dell’Istat sulla struttura delle retribuzioni in Italia nel 2022.