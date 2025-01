Isaechia.it - Alessandro Basciano, nella prima udienza del processo per stalking a Sophie Codegoni il Pm chiede l’arresto

Risalgono allo scorso novembre le accuse didepositate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vipnei confronti dell’ex compagno nonché padre di sua figliae da allora le indagini non si sono mai fermate.In seguito alle accuse die alla denuncia depositata da quest’ultima,era stato portato in carcere, come misura cautelare, ma a distanza di 48 ore dal suo arresto era stato rilasciato e nei suoi confronti non era stata predisposta alcuna restrizione, nemmeno gli arresti domiciliari o il divieto di avvicinamento alla.In seguito a ciò il pm Antonio Pansa ha richiesto nuovamente gli arresti del deejay, ma questa volta ai domiciliari, soprattutto in virtù del fatto che dopo la scarcerazione diaveva confermato le accuse mosse nei suoi confronti e fornito ulteriori prove di quanto sarebbe accaduto in questi anni tra loro.