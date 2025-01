Bergamonews.it - A Bagnatica “L’ultima a morire” con i cantautori Montmasson, Davide Viviani e il poeta Alessandro Ardigò

Leggi su Bergamonews.it

. Si sa che “la speranza è”. Ma è davvero così? E come fa ad esseread andarsene? Quali strategie usa? C’entrano qualcosa l’arte, ovvero la musica e la poesia? Sono queste alcune delle domande che sabato 25 gennaio, alle 21, alla Sala Pesenti Marzanti di(via SS. Redentore), daranno il via allo spettacolo “. Versi riversi alla Speranza” (ingresso gratuito con possibilità di contributo libero).Un incontro fra le canzoni – proprie e di altri autori – di duecome, e le poesie – anch’esse autografe, ma pure di altra penna – di, il tutto moderato da Luca Barachetti., bergamasco, al secolo Daniele Nava, porterà sul palco le canzoni dell’ultimo disco “Un’eredità” del 2021, nuovi brani inediti e qualche rilettura di canzoni altrui, il tutto per dare il suo contributo a questa indagine in forma d’arte sulla Speranza.