Zegna presenta la collezione Vellus Aureum di Alessandro Sartori

Oggi, 20 gennaio 2025, durante la Milano Fashion Week,hato la suaAutunno/Inverno 2025-2026, mettendo in risalto il prestigioso. Questo nome, che in latino significa “Vello d’Oro”, rapuna fibra di lana eccezionalmente fine, con un diametro di soli 9,4 micron, stabilendo un record mondiale per la sua sottigliezza.Il risultato è il frutto di un lavoro iniziato nel 1963, quando il fondatore Ermenegildoistituì i Wool Trophy Awards in Australia per promuovere la produzione di lane sempre più pregiate.Fonte: Ufficio stampasfilataautunno inverno 2025La sfilata ha visto la partecipazione esclusiva di 50 top client, che hanno avuto la possibilità di accedere in anteprima allaattraverso un’esperienza “see-now-buy-now”.