Voti, descrizioni dei brani di Sanremo 2025 e previsioni della vittoria

Come ogni anno i giornalisti hanno ascoltato in anteprima idel Festival die tra le pagelle più attese c’è senza dubbio quella di Davide Maggio. Poco fa in una diretta Instagram il giornalista e opinionista di Pomeriggio 5 e il suo braccio destro Mattia Buonocore hanno rivelato iche hanno assegnato ad ogni pezzo del Festival.Non solo i, Mattia ha anche fatto una personale previsione sul podio di: “Chi vince questo festival di? Irama e Olly se lo giocano. Se dovessi puntare punterei su di loro, a cui abbiamo dato tra ipiù alti. Secondo me saranno sul podio. Considerando ivalidi, ma anche la forzafanbase. Giorgia è da vedere l’effetto che fa, il brano è valido, ma non troppo, poi è tornata così a breve distanza“.Maggio ha concordato con Buonocore ed ha anche svelato uno dei duettiquarta serata: “Uno dei duetti di venerdì sarà Clara con Il Volo.