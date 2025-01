Ilrestodelcarlino.it - Un’accesa rivalità che diventa violenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La storia dellasportiva tra Rimini e Cesena è punteggiata da numerosi episodi ditra le opposte tifoserie. Tra i più clamorosi quello del dicembre di sei anni fa. Anche in quel caso spuntarono mazze e bastoni. E i volti travisati. Si trattò di un vero e proprio raid in un pub di Santarcangelo. Clienti aggrediti e vetri sfondati. Clienti che, allora, raccontarono come quel gruppo di teppisti fosse formato da giovani ultras del Rimini: una ventina in tutto. Avevano saputo che quel pub era frequentato da alcuni tifosi del Cesena e, così, avevano tentato di sorprenderli e aggredirli. Per settimane i carabinieri avevano indagato su quanto avvenuto. Non il primo caso a Santarcangelo, ’terra’ storicamente di scontri tra le due tifoserie. Una decina di anni prima, infatti, alla fiera di San Martino, c’era stata una vera e propria guerriglia tra le due frange.