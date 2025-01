Agi.it - Uccidono il padre e ne occultano il cadavere. Fermati i due figli

Leggi su Agi.it

AGI - A Locri, in Calabria, due fratelli sono accusati di aver ucciso ill'11 gennaio scorso e di averne occultato il. Durante una discussione accesa tra i tre, nata da dissidi familiari di lunga data, il maggiore dei fratelli avrebbe esploso alcuni colpi di pistola calibro 38 contro il genitore, uccidendolo sul colpo. Subito dopo, i due avrebbero provveduto a nascondere il corpo in un locale interrato dell'abitazione e a far sparire l'arma del delitto. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Locri e dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Reggio Calabria, supportate da sistemi di videosorveglianza e dalle dichiarazioni delo maggiore, hanno permesso di ricostruire l'accaduto. Sin dalle prime fasi, l'attività investigativa si è rivelata complessa.