Uccide il figlio 34enne a fucilate | dramma al culmine di una lite

Un tragico episodio ha sconvolto la comunità di Ornavasso, in provincia del Verbano Cusio Ossola, dove ieri sera, domenica 19 gennaio, Edoardo Borghini, 63 anni, ha ucciso ilNicolò, 34 anni, aldi una furiosain famiglia. Latica vicenda è avvenuta nella loro abitazione, una villetta situata in una zona residenziale non lontana dal centro di Ornavasso.Secondo le prime indagini, latra padre e, che pare fosse l’ennesima in un contesto familiare già segnato dalla violenza e dai conflitti, si è conclusa in tragedia. Edoardo Borghini, visibilmente provato dalla tossicodipendenza che lo affliggeva da tempo, avrebbe impugnato il suo fucile da caccia e, aldell’alterco, ha premuto il grilletto contro ilndolo. Nicolò, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti problemi con la droga e il suo comportamento violento, non ha avuto scampo.