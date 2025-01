Lortica.it - Treni sotto attacco: nuovo tentativo di sabotaggio in Valdarno, indaga la Digos

Continuano i sospetti disulla rete ferroviaria italiana. Dopo gli episodi registrati a Padova e Roma, uncaso emerge in Toscana, nei pressi di Arezzo. Come riportato da La Nazione, ignoti hanno cercato di accedere a un’area di controllo cruciale per la movimentazione deinella zona del, danneggiando un cancello che protegge le apparecchiature. Per fortuna, non sono stati riscontrati danni alle strutture né interruzioni alla circolazione ferroviaria, analogamente a quanto avvenuto recentemente presso la centralina di Roma Aurelia.Secondo le prime indagini, questosi inserisce in un quadro più ampio di anomalie che, in passato, erano spesso attribuite a guasti tecnici. In Veneto, ad esempio, è stata trovata una catena per biciclette posizionata su una linea elettrica, mentre a Roma si è cercato di manomettere una centralina elettrica collegata alla stazione Termini.