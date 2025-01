Dilei.it - Tra i brani di Sanremo 2025 due piccoli capolavori e qualche bella scoperta. Per il resto, calma piatta

Sarà unpoco rap, zero rock e molto (ma molto) pop. Dopo aver ascoltato in anteprima i trentain gara al Festival, la sintesi a caldo è questa. Poi parleremo delle eccezioni, perché ci sono. Partiamo però dalla netta sensazione che di novità, picchi e sussulti ce ne siano ben pochi. “Speravo arrivassebel brano rock come piace a me – ha commentato Carlo Conti al termine della mini maratona di ascolti – ma niente”. Rapper ce ne sarebbero pure in gara, ma si sono poppizzati. Perché, delÈ assai probabile che Conti, per il suo ritorno come direttore artistico dopo le straordinarie cinque edizioni targate Amadeus, abbia scelto di andare sul sicuro, di rischiare poco, di sperimentare il giusto. Su una cosa si cambierà registro: niente monologhi di un quarto d’ora delle co-conduttrici o del comico di turno, niente inutili arzigogoli.