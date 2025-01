Napolipiu.com - Smorfia napoletana: origini e attualità del linguaggio segreto dei sogni

Leggi su Napolipiu.com

deldei">Napoli e lasono in profonda connessione: l’antico sistema di interpretazione dei, in grado di associare eventi e accadimenti onirici a numeri ben definiti, è profondamente radicato nella tradizione popolaree ne rappresenta ancora oggi l’essenza. La, infatti, viene utilizzata per trovare i numeri da giocare al lotto e ad altri giochi, ed è a tutti gli effetti una guida “pratica” per la decifrazione deie del loro misterioso.Ma come funziona esattamente lae, nel 2025, è ancora attuale? Nellaogni elemento deiha un corrispettivo numerico: sognare l’acqua è associato al numero 1, invece il numero 90 è abbinato alla paura. Ancora al giorno d’oggi molte famiglie napoletane conservano gelosamente una copia in forma di libro della, per consultarla quando avvengonosignificativi.