Scuola, la sperimentazione non decolla. “Nessun istituto a Firenze adotta il 4+2”

, 20 gennaio 2025 - Al ministro Valditara, che vuole reintrodurre il latino alla secondaria di primo grado, non deve essere noto il detto che, tradotto in italiano corrente, suona: errare è umano, perseverare è diabolico. Gioca sul filo dell’ironia l’Flc Cgil diche, in una nota, non usa mezzi termini: “Noncurante del clamoroso flop di un anno fa, il ministro Valditara ci ha riprovato ancora, ma ha rimediato solamente un’altra figuraccia: anche quest’anno, infatti, ladella cosiddetta filiera tecnologico-professionale 4+2 si avvia a una bocciatura talmente clamorosa che, per quanto riguarda il territorio fiorentino, si è meritata uno “zero spaccato”:superiore ha ritenuto di farla partire”. La Cgil ricorda l'idea alla base del progetto del ministero: “Canalizzare precocemente gli adolescenti che terminano le medie verso un percorso superiore abbreviato, una sorta di nuovo ‘avviamento al lavoro’, che li renda ‘occupabili’ una volta raggiunta la maggiore età o, al massimo, li spinga a frequentare un ulteriore percorso biennale presso i nuovi Istituti Tecnologici Superiori (denominati ITS Academy), riccamente finanziati dai fondi del Pnrr”.