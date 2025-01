Scuolalink.it - Protocollo d’intesa Università Vanvitelli-giovani commercialisti: un futuro promettente per la professione

L’degli Studi della Campania “Luigi” e le Unioni deidottoridi Caserta e Napoli Nord hanno siglato un importante. L’obiettivo? Sensibilizzare gli studenti universitari alle potenzialità delladel dottore commercialista e promuovere un rinnovato interesse per un settore in continua evoluzione . Un ponte trae mondo del lavoro attraverso ilDietro questoc’è la volontà di affrontare una sfida cruciale: il ricambio generazionale. Negli ultimi anni, lo stereotipo del commercialista come figura rigida e poco dinamica ha allontanato moltida questa. Con questo accordo, le due realtà si impegnano a smentire questi pregiudizi, valorizzando le nuove opportunità offerte dal mercato e le competenze richieste dai professionisti del