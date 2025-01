Anteprima24.it - Minaccia il suicidio a scuola, studente salvato dai carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutidi lanciarsi da una finestra dellanella quale è iscritto, l’istituto Nautico, ma il pronto intervento prima di alcuni operatori scolastici e poi deievita il peggio e consente di mettere in sicurezza l’alunno. È accaduto questa mattina a Torre del Greco, in viale della Giustizia. I primi a rendersi conto sono stati alcuni addetti, che hanno provato a distogliere il ragazzo dal proposito suicida. A questo punto sono stati allertati idella vicina compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa (praticamente confinante con l’istituto). Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, hanno notato il giovane in un evidente stato confusionale cheva il. Ihanno avviato un dialogo col ragazzo, che avrebbe anche spiegato i motivi personali che l’avrebbero indotto a togliersi la vita, fino a riuscire a farlo desistere.