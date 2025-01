Oasport.it - LIVE Sinner-Rune 0-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: inizia l’ottavo di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-TIEN DALLE 4.304.06la fase di riscaldamento.4.06vince il sorteggio e decide di rispondere nel primo game.4.05 Cielo nuvoloso a Melbourne, ma fa comunque molto caldo: 33 gradi.4.03 I giocatori fanno il loro ingresso in campo.4.02 Tabellone alla mano, quello odierno dovrebbe rivelarsi lo scoglio più duro per.4.01sin qui ha battuto Zhang e Kecmanovic per 3-2, mentre Matteo Berrettini per 3-1.ha lasciato un solo set contro l’o Schoolkate.4.00 Nei quattro precedenti disputati,ha ottenuto 2 vittorie ed altrettante sconfitte. Inoltre tutte le partite sono finite al terzo e decisivo set. Oggi sarà il primo confronto tra i due in uno Slam.3.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, ottavi didegli