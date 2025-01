Formiche.net - La special relationship Italia-Usa fa bene anche alle imprese. Parla Gruppioni

“La vicinanza ideologica e il rispetto reciproco tra Donald Trump e Giorgia Meloni possono rappresentare un punto di svolta per consolidare le relazioni bilaterali, sia in ambito economico che strategico”. Ne è convinta Naikementare diViva e vicepresidente della Fondazione-Usa che, su Formiche.net, fa il punto dell’America che sarà a poche ore dall’insediamento alla Casa Bianca del Tycoon.Oggi si insedia il presidente Usa, Donald Trump. Che epoca si apre per l’America?L’insediamento di Donald Trump segna l’inizio di un’epoca all’insegna del pragmatismo e dell’approccio diretto. Trump rappresenta un leader che dà priorità agli interessi americani, con politiche focalizzate su crescita economica, sicurezza nazionale e rafforzamento della posizione degli Stati Uniti nel mondo.