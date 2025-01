Quotidiano.net - La fine dell’incubo. Abbracci, lacrime e selfie: "Riusciremo a rialzarci"

TEL AVIVLe immagini televisive rilanciate dalla Piazza Saraya del rione Rimal di Gaza fino alla ‘Piazza degli Ostaggi’ di Tel Aviv erano impressionanti. La prima era gremita di una folla rumoreggiante di palestinesi e di decine di miliziani di Hamas attorno ai veicoli della Croce Rossa. Nella seconda migliaia di israeliani in silenzio, fra cui molti parenti di ostaggi. Quando però sullo schermo sono brevemente balenati i volti delle tre israeliane (Doron Steinbrecher, Emily Damari e Romi Gonen) che stavano per riacquistare la libertà dopo 15 mesi di prigionia la folla di Tel Aviv ha emesso un urlo di gioia. Poi sono sgorgate le, ci sono statianche fra sconosciuti. Doron (31 anni) era stata rapita da Hamas il 7 ottobre dal kibbutz Kfar Aza. Si era barricata in casa ostruendo la porta con una poltrona e con il frigorifero.