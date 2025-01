.com - Jesi / Fioretto: Evan Felici d’oro, Federico Greganti di bronzo

Leggi su .com

Il gradino più alto del podio è arrivato al Trofeo del Granducato a Firenze Categoria Ragazzi, il terzo gradino nella gara a squadre con la maglia azzurra in Coppa del Mondo Under 20 a Heraklion in Grecia. Buone notizie dal nuovo Palascherma: la fine dei lavori per il mese di febbraio, 20 gennaio 2025 – Ancora gli atleti del Club schermaa medaglia per la soddisfazione degli stessi, degli istruttori, del Ct della Nazionale Italiana Stefano Cerioni, del presidente del club di via Solazzi Maurizio Dellabella, del presidente del Comitato regionale Marche Fis Stefano Angelelli.Intanto arrivano buone notizie per il nuovo Palascherma di via delle Nazioni. Nel prossimo mese di febbario sarà consegnato al Gestore, già pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento, il quale poi provvederà all’allestimento finale.