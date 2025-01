Movieplayer.it - James Gunn rivela in che modo spiegherà la differenza tra DC Universe e Elseworlds

Il regista e capo dei DC Studios sta studiando unmolto chiaro per far capire agli spettatori che tipo di storia stanno per guardare Quando i co-direttori dei DC Studiose Peter Safran hanno annunciato la loro programmazione di film e serie TV, il dinamico duo hato un universo cinematografico interconnesso: il nuovo DCU. Mentre progetti imminenti come Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, Clayface, The Brave and the Bold, Peacemaker e Lanterns esistono e sono ambientati nello stesso universo condiviso di Creature Commandos, esiste anche un altro universo, del tutto separato e non sempre interconnesso: il DC. Quest'ultimo include film come Joker: Folie à Deux e The Penguin della HBO, spin-off di The Batman che si svolge nella propria continuity .