Lanazione.it - Giorgio Colangeli, Federica Ambrato e Manuela Mandracchia protagonisti dello spettacolo “Le Volpi”

Arezzo, 20 gennaio 2025 –“Le” Venerdì 24 gennaio alle 21 al teatro Masaccio secondo appuntamento con la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno. In scena lodi Lucia Franchi e Luca Ricci che esplora le complessità delle emozioni umane Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni deidel cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscanaonlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni. La stagione del Teatro Masaccio si è aperta, con successo, lunedì 13 gennaio con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con “Il medico dei maiali”, per la regia di Davide Sacco.