Frattesi al Napoli arriva l’annuncio | decisione definitiva

calciomercato ultimissime, annnuncio su un possibile arrivo dial: è stata presa una.Ilè la scheggia impazzita di questo calciomercato dopo la cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain. Il club azzurro può infatti contare su una disponibilità economica a cui le altre squadre non possono ambire, da reinvestire per un suo sostituto e non solo.I rumors di mercato, infatti, affermano senza alcun dubbio come la società potrebbe scegliere di regalare a Conte anche un centrocampista con caratterstiche offensive. L’identikit è chiaro è i due nomi più chiacchierati sono quelli di Lorenzo Pellegrini della Roma e Davidedell’Inter., annuncio sulla trattativaRiguardo, si pensava ad un possibile inserimento delvisto il suo mal di pancia sulla situazione all’Inter, con il pochissimo spazio a disposizione che lo ha portato a manifestare la volontà di cercare un’altra squadra.