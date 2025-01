Linkiesta.it - Come gli astronauti riescono a sopravvivere nella stazione spaziale internazionale

ormai sappiamo, le missioni spaziali, sia di breve sia di lunga durata, affrontano il vincolo delle risorse limitate, e nello spazio ogni chilogrammo di rifornimenti comporta un costo significativo. Il fabbisogno di un equipaggio è stimato nel complesso tra 5 e 15 kg per persona al giorno, comprensivi di cibo, ossigeno, acqua da bere e acqua per l’igiene personale, in funzione della strategia di utilizzo delle risorse adottata, che in un anno si traduce in una variazione da 1,8 a 5,5 tonte per persona. Il consumo di acqua, per esempio, cambia se per lavarsi i componenti dell’equipaggio utilizzano una salvietta umida o fanno una doccia (sebbene in microgravità fare la doccia sia un’esperienza molto diversa da quella a cui siamo abituati sulla Terra).Se si considerano anche altri utilizzi dell’acqua,lavare i panni e le stoviglie, il fabbisogno giornaliero a persona può variare da 2-4 fino a oltre 10 kg.