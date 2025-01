Lanazione.it - Colite ulcerosa e poliposi: rivoluzione nella cura. “Così si evita la rimozione del colon”

Pisa, 20 gennaio 2025 - Una biostampantescopica, la prima mai realizzata, per ricreare la mucosa e la sottomucosa dell’intestino edre lachirurgica dele del retto nei pazienti affetti daadenomatosa familiare. Il rivoluzionario dispositivo sarà realizzato nei prossimi quattro anni grazie a Tentacle, un progetto europeo in partenza a gennaio 2025 che annovera fra i partner l’Università di Pisa. Eccezionale intervento chirurgico: trapianto di cute all'ospedale Santi Cosma e Damiano Le malattie del-retto sono molto diffuse a livello globale ed attualmente in Europa ne sono affetti circa 2.2 milioni di individui. Tra queste ci sono lae laadenomatosa familiare. Chi è colpito da queste patologie spesso viene sottoposto a una proctocolectomia, un intervento chirurgico molto invasivo che prevede ladella parte terminale dele del retto con gravi conseguenze sulla qualità della vita.