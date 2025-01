Tpi.it - Boss in incognito 2024 2025: le anticipazioni della puntata

in: le, 20 gennaio. Azienda, datore di lavoro, location, lavoratoriQuesta sera, lunedì 20 gennaio, va in onda una nuovadiin, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti con protagonisti datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le, l’azienda e il datore di lavorodi oggi., azienda, datore di lavoroIn ogni, “in” racconta realtà aziendali italiane d’eccellenza: imprenditori e lavoratori che fanno grande il Paese, grazie alla passione per il proprio lavoro nonostante le difficoltà. Protagonista di questa secondadel, sarà Umberto Maccario, Amministratore delegato da circa 4 anni del Gruppo Zoom azienda che conta un fatturato annuo di 17 milioni di euro e occupa 270 dipendenti.