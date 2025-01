Anteprima24.it - Apice, guasto alla condotta idrica: proseguono i lavori, tempi di ripristino incerti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSono ancora in corso idi riparazione dellache nella serata di ieri ha subito un. Sull’adduttrice in acciaio DN 450 sono intervenuti gli operai dell’Alto Calore, la conclusione delle operazioni di saldatura è prevista per le ore 17:00.Al termine deisaranno avviate le manovre di esercizio per il riempimento della. Non è possibile, per ora, definire iper il ritorno alle condizioni di normalità. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.