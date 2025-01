Ilfattoquotidiano.it - Aggressione omofoba a Genova, minacciato e picchiato 25enne. Arcigay: “Situazione di crescente insicurezza”

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio, nel centro storico di, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito per il suo orientamento sessuale. Come riportato da il Secolo XIX, il giovane stava passeggiando insieme ad alcuni amici, quando è avvenuta la violenza. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, il ragazzo è stato seguito e poida almeno tre persone che lo hanno spinto contro un muro e l’hanno insultato. Gli amici della vittima, che hanno cercato di difenderlo, sono stati minacciati e picchiati. Poi i tre aggressori sono scappati.Secondo la denuncia presentata in questura, non c’è stato alcun litigio precedente. Dell’episodio è stata anche informata la Digos, vista la matricedell’ha chiesto un intervento della politica: “Insulti e violenza di gruppo ai danni di un venticinquenne, motivate esclusivamente dal suo orientamento sessuale”, si legge in una nota.