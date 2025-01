Agi.it - A Milano le prime 16 multe per il "divieto di fumo"

AGI - Meno di una al giorno. Il Comune diha comminato leper ildiall'aperto in vigore dal 1 gennaio 2025. Lein totale sono 16, cosi' suddivise: 8 per non avere rispettato la distanza di 10 metri dalle altre persone, 4 per aver fumato alla fermata di un mezzo pubblico e 4 per avere acceso la sigaretta in un parco giochi per bambini. Ilsotto il Duomo è scattato a partire dal 1 gennaio. In una nota del Comune si legge: "Ildiriguarda solo i prodotti del tabacco, mentre è ammesso l'utilizzo di sigarette elettroniche (e-cig).In città, ildi fumare è già in vigore dal 2021 in alcune zone specifiche come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le aree verdi, tra cui le aree cani e le aree giochi, i cimiteri e le strutture sportive, come ad esempio gli spalti.