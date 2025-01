Glieroidelcalcio.com - 20 gennaio 1985: i primi passi della Leggenda Paolo Maldini

20, l’inizio di unaIl 20del, allo stadio Friuli Venezia Giulia, Udinese e Milan si sfidarono nella prima giornata di ritornoSerie A: la partita finì in parità ma fu un match che passò alla storia per l’esordio di. Inizia il secondo tempo ed il tecnico Nils Liedholm decide di puntare sul giovane terzino sedicenne. Da lì in poi inizia una storia d’amore durata ventiquattro anni da calciatore e poi cinque da dirigente. Questa però è una storia più recente. Tornando a quarant’anni fa, quella fu l’unica presenza stagionale. Dall’anno dopo, il tecnico svedese ci punta fortemente e totalizza 27 presenze.Nel 1987, sulla panchina del Milan arrivò Arrigo Sacchi ed il n°3 diventò uno dei pilastri di quella difesa che faceva paura in Italia, in Europa e nel Mondo.