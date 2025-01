Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata di stasera, 19 gennaio: Burcu ricatta Yesim

Oggi – domenica 19– la soap turca(Aldatmak) si presenta al suo ottavo appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in ondadalle 21:32 fino a mezzanotte circa su Canale 5?: Tarik smascherato da GüzideUn nuovo colpo di scena arriverà nelle nuove puntate della dizi turca. Nel corso del primo episodio Aldatmak in onda– domenica 19– vedremo Güzide fare una scoperta clamorosa: la giudice scoprirà infatti che Tarik avrà copiato le poesie di Sezai, usandole per scrivere le lettere d’amore.Questa nuova scoperta farà infuriare la protagonista, che si dirà pronta a chiedere il divorzio da Tarik. La sua decisione renderà euforica, che inizierà a programmare una grande cerimonia per ufficializzare la sua relazione.