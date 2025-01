Oasport.it - Tour Down Under femminile, sprint vincente di Dygert a Stirling, Ruegg trionfa nella generale

Noemiè la vincitrice dell’edizione 2025 del. La campionessa nazionale svizzera si porta a casa l’undicesima edizione della corsa svizzera grazie al terzo posto dell’ultima tappa, con partenza e arrivo a, mantenendo le ruote di Chloe(Canyon/Sram), vincitrice odierna, e dell’olandese Silke Smulders (Liv Aula Jayco), la sua diretta avversaria per la vittoria finale, poi secondaa 13’’. Eleonora Ciabocco (Picnic PostNL) chiude sedicesima e si porta a casa la maglia bianca.Il circuito da cinque giri promette spettacolo con una salita leggera, 2 km al 4%, ma che si fa sentire se ripetuta per cinque volte. Nei primi due giri però non succede molto, con il gruppo che rimane compatto per una trentina di chilometri, il primo tentativo è attorno al trentesimo chilometro con Lauren Bates, ma va a vuoto.