Stop a TikTok negli Usa, la piattaforma: «Per fortuna arriva Trump»

Usa gli utenti non possono più accedere a. La app di proprietà di ByteDance, che non può nemmeno più essere scaricata dagli store online dagli Usa, si è infatti “autosospesa” a poche ore dall’entrata in vigore di un divieto federale sul servizio, sancito dalla Corte Suprema. «Spiacenti,non è disponibile in questo momento. Una legge che prevede il bando diè entrata in vigoreStati Uniti. Questo significa che non potete usareper ora», si si legge in una finestra che appare agli utentiUsa. E poi: «Peril presidente Donaldha detto che troverà con noi una soluzione per rendere nuovamente disponibileappena si insedierà».Il messaggio che appare susta valutando una proroga di 90 giorniSecondo i media Usa,appena potrebbe emettere un ordine esecutivo per ritardare il blocco di 60-90 giorni, consentendo ulteriori negoziati.