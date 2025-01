Ilfattoquotidiano.it - Ruba cibo dalla mensa dell’ospedale di Catania, la confessione agli agenti: “Era per i miei gatti”

“Era per i”. Questa la giustificazione utilizzata da un uomo indagato per il furto sistematico die confezionidi un ospedale di. Per settimane, secondo la ricostruzione degli inquirenti, il dipendente di un’impresa che si occupa dei servizi di ristorazione ha trasformato lain un supermercato in cui fare la spesa gratis. L’uomo, 57 anni, addetto al confezionamento e alla distribuzione dei pasti, è ritenuto il responsabile di diversi furti di cibi già pronti, bevande e alimenti destinati ai pazienti ricoverati, avendo procurato un danno economico stimato intorno a 3mila euro mensili. Negli ultimi mesi, il responsabile dell’impresa di ristorazione ha rilevato costanti ammanchi di prodotti di vario genere, dai latticini alla pasta, dalle bottiglie di acqua alla verdura e alla frutta, compresi i pasti già pronti e porzionati destinati alla distribuzione ai ricoverati dei reparti.