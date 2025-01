Bergamonews.it - Pluralismo e democrazia

Leggi su Bergamonews.it

” è il titolo dell’intervento di Alberto Colombelli all’Assemblea nazionale di Liberta? Eguale nell’occasione del 25° Anniversario. L’assemblea si è svolta ad Orvieto sabato 18 gennaio 2025.Lo ha detto molto chiaramente Debora Serracchiani l’altro giorno dai banchi dell’opposizione in aula a Montecitorio, nel suo intervento sul provvedimento per la separazione delle carriere dei magistrati, rivolgendosi al Ministro della Giustizia Carlo Nordio:“La forma è sostanza, si dice sempre. Allora, Ministro, non possiamo non dirle che siamo sconcertati di fronte al fatto che una riforma di questa portata, che investe la nostra Costituzione, che entra nel terreno dell’organizzazione di un altro potere, distinto da quello legislativo e da quello esecutivo, non sia stata proposta cercando il massimo accordo – lei questo non ha proprio provato a farlo – ma sia stata dichiarata da lei stesso, e non solo da lei, ma anche dalla Presidente del Consiglio, blindata rispetto ad ogni modifica.