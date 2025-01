Pensione di febbraio 2025 nel cedolino un aumento dello 08% | le date del pagamento

Quifinanza.it - Pensione di febbraio 2025, nel cedolino un aumento dello 0,8%: le date del pagamento

Leggi su Quifinanza.it

Ildelladiconterrà un0,8%. L’aliquota stabilita per la rivalutazione deriva dall’adeguamento all’inflazione, così come stabilito dal decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2024.Gli aumenti sull’assegnoMa talenon riguarderà, nella sua pienezza, tutti i pensionati: il recupero dell’inflazione nel, pari allo 0,8%, vale per le pensioni fino a quattro volte il minimo. Traduzione: vedrà unchi ha unafino a 2.394,44 euro.Questa la situazione per le pensioni superiori a quattro volte il minimo:le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo, ovvero quelle fra 2.394,44 euro e 2.993,05 euro, avranno un recupero sull’inflazione pari allo 0,72%;le pensioni superiori a cinque volte il minimo, ovvero quelle oltre i 2.