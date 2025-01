Movieplayer.it - Mina Settembre 3: le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

I dilemmi sentimentali di Fiore e il mistero legato a una tomba tengono banco nelladi3,su Rai 1 in prima serata. A una settimana dal suo seguitissimo esordio (oltre 5 milioni di spettatori), è tempo di nuove avventure per3, la fiction con Serena Rossi che tornasu Rai 1, in prima serata, e contemporaneamente anche insu: ledi domenica 19 gennaio 2025 L'incontro con l'assistente sociale per l'adozione di Viola non va proprio comesperava. L'uomo infatti intima a Domenico di impegnarsi di più nel tentativo di costruire un rapporto con la ragazzina. Lui non se lo fa ripetere due volte, e organizza quella che dovrebbe essere una giornata speciale. .