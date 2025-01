Thesocialpost.it - Milano, rapine con un rottweiler: arrestati due minorenni, segnalato un 13enne

Leggi su Thesocialpost.it

Trein poche ore con unusato per intimidire le vittime. È successo nella notte a, tra piazzale Loreto e viale Abruzzi. La polizia ha arrestato due ragazzi italiani, di 15 e 17 anni, mentre unegiziano con precedenti è statoperché non imputabile.Leggi anche: Incidente mortale: macchina si ribalta, muore Lorenzo Tommasi pochi giorni dopo il papàLa successione delleIl primo colpo è avvenuto in piazzale Loreto, dove un 23enne è stato aggredito e derubato del cellulare. Poco dopo, un altro 23enne ha subito la stessa sorte in via Stradivari. La terza rapina è avvenuta in viale Abruzzi, dove due ragazzi si sono visti sottrarre telefono e portafoglio.Le vittime sono state portate al Policlinico per accertamenti. Nessuno ha riportato ferite gravi, nonostante le percosse subite.