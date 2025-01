Ilgiorno.it - Mancano autisti di bus e camion: ecco la “Scuola del conducente”

Cremona – Inaugurata “Ladel“, la nuova sede di Michelini Formazione Srl situata nel quartiere Boschetto di Cremona e dedicata all’autotrasporto professionale delle merci e delle persone. La struttura offre spazi pensati per offrire un’occasione per chi è alla ricerca di lavoro in un settore, quello dell’autotrasporto, alla disperata ricerca (spesso infruttuosa) di. Larisponde proprio a questa mancanza offrendo, una volta ottenute in struttura le patenti necessarie, l’opportunità di lavorare in aziende di trasporto che collaborano con “Ladel“. Attivi ad esempio progetti per il trasporto persone con Enaip Cremona e per il gruppo Arriva, così da formaredi autobus – tema dolente quello della mancanza di personale specializzato lamentato da quasi tutte le aziende di trasporto pubblico lombarde – e un altro in fase di progettazione riguardante il trasporto merci.