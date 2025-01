Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 5-7 2-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2 Break. Volèe di dritto vincente di, che va ora al servizio.0-40 Tre palle breaklascia troppo spazio alla risposta di.0-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.0-15 Si spegne in rete la volèe di, con Jasmine al servizio.3-2 Game. Con un ottimo passante di rovescio della mancina russa si chiude il quinto gioco.40-15 Dritto potente e preciso di.30-15 Pessima risposta di rovescio di.15-15 Prima vincente.0-15 Scappa via il dritto inside out della mancina russa.2-2 Controbreak. A rete la volèe di rovescio di Sara. Tutto da rifare.0-40 Tre palle del controbreak. Decolla il rovescio di