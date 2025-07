Bandiera della Palestina sulla Torre dei Caduti | Contro la guerra e il genocidio

Un atto di solidarietà e protesta che attraversa i confini, unendo voci contro l'ingiustizia e il dolore. La bandiera della Palestina sventola sulla Torre dei Caduti a Bergamo, simbolo di una lotta pacifica contro guerra, genocidio e repressione. Un gesto coraggioso, rivendicato da CSA Pacì Paciana, Fridays For Future Bergamo e Collettivo Las, che invita tutti a riflettere sull'importanza di solidarietà e azione concreta per un mondo più giusto.

Un’occupazione pacifica e simbolica per esprimere la propria contrarietà alla guerra, il genocidio in Palestina e il decreto sicurezza. Il gesto è rivendicato da CSA Pacì Paciana, Fridays For Future Bergamo e Collettivo Las che nella mattina di domenica 6 luglio ha calato dalla Torre dei Caduti a Bergamo una bandiera gigante della Palestina. “Un gesto simbolico, ma necessario – si legge in una nota diramata da CSA Pacì Paciana, Fridays For Future Bergamo e Collettivo Las -. Perché? Perché Gaza e tutta la Palestina bruciano sotto le bombe. Perché Israele porta avanti un genocidio con la complicità dell’Occidente, con il governo Meloni in prima fila mentre alimenta un clima di guerra, censura e repressione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bandiera della Palestina sulla Torre dei Caduti: “Contro la guerra e il genocidio”

