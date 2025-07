Sequestrati 64kg di cocaina del valore di 13 milioni di euro

Sequestrati 64 kg di cocaina del valore di 13 milioni di euro: un colpo duro alla criminalità organizzata. Durante un blitz nella zona industriale di Catania, le forze della Guardia di Finanza hanno scoperto due borsoni nascosti tra la merce a bordo di un tir guidato da un cittadino campano. La droga, suddivisa in panetti, rappresenta un serio avversario per il traffico illecito. L’operazione evidenzia ancora una volta l’efficacia delle indagini nella lotta al narcotraffico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due borsoni con 64 kg di cocaina divisi in panetti, per un valore di circa 13 milioni di euro, sono stati trovati dai finanzieri di Catania a bordo di un tir, guidato da un cittadino campano, durante un controllo nella zona industriale. Le borse erano nascoste tra il fondo e le pedane dei altra merce; all’interno del cassettino porta oggetti della motrice i militari hanno rinvenuto anche un grammo di hashish e 800 euro in contanti. L’autotrasportatore è stato arrestato in flagranza di reato, per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestrati 64kg di cocaina del valore di 13 milioni di euro

In questa notizia si parla di: cocaina - valore - milioni - euro

Arrestato con 25 chili di cocaina, 55 mila euro e una pistola rubata: il giudice lo mette ai domiciliari La droga, del valore stimato di 2,5 milioni di euro, è stata trovata dalla guardia di finanza nei doppifondi dell’auto e nella stanza matrimoniale dei genitori L’artic Vai su Facebook

#GdiF #Perugia Sequestrati 25 kg di cocaina dal valore di oltre 2 milioni e mezzo di euro, una pistola rubata e 56mila euro in contanti. Arrestato un responsabile. #NoiconVoi Vai su X

Trasportava sul Tir cocaina per un valore di 13 milioni di euro, un arresto a Catania; Sequestrati 64kg di cocaina del valore di 13 milioni di euro; Condannati in 25 nel processo sulla droga al porto di Gioia Tauro. Oltre 4 tonnellate di cocaina sequestrate per un valore di 800 milioni di euro..

Trasportava sul Tir cocaina per un valore di 13 milioni di euro, un arresto a Catania - I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell’ambito di servizi di contrasto ai traffici illeciti, hanno arrestato un uomo che, a bordo di un autoartico ... Da msn.com

In due borse 64 kg di cocaina, arrestato conducente di tir - Due borsoni con 64 kg di cocaina divisi in panetti, per un valore di circa 13 milioni di euro, sono stati trovati dai finanzieri di Catania a bordo di un tir, guidato da un cittadino campano, durante ... Lo riporta ansa.it