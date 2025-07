Accade oggi | Alisson Becker diventava ufficialmente un nuovo giocatore dell’AS Roma

di luglio 2023, un giorno che rimarrà impresso nella memoria dei tifosi giallorossi. Con il suo talento e la sua determinazione, Alisson si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia della Roma, portando con sé la passione e l’esperienza accumulata in Brasile. Un trasferimento che promette emozioni e successi, e che segna un importante passo avanti nella sua brillante carriera internazionale.

“ Alla ricerca di una nuova sfida, oggi inizia un’altra fase della mia vita. . Questo futuro è il meglio per me ed ho la certezza che sarò accolto molto bene nella mia nuova casa. Grazie Internacional per aver fatto parte della mia vita. Ed ora forza Roma! ”. Con queste parole cariche di emozione, pubblicate sui propri canali social, Alisson Becker salutava il Brasile e si preparava a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Era il 6 luglio 2016 e il portiere brasiliano diventava ufficialmente un nuovo giocatore dell’AS Roma. Dall’Internacional di Porto Alegre: “Ora forza Roma!”. Nato calcisticamente nell’ Internacional di Porto Alegre, con cui aveva vinto per ben cinque volte il campionato, Alisson arrivava nella Capitale forte di un talento già ben noto agli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Accade oggi: Alisson Becker diventava ufficialmente un nuovo giocatore dell’AS Roma

