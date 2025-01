Ilrestodelcarlino.it - L’Italservice resiste e festeggia in casa del Padova

1 Italservice 2 VINUMITALY : Feverati, Molaro, Rafihna, Mello, Giampaolo R., Lucacel, Mascambruni, Alves, Basile, Cachero, Uider, Gargantini. All. Giampaolo L. ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Galliani, Patias, Barichello, Gastaldo, Wittig, Badahi, Petrucci, Taurisano, Achilli, Saponara. All. Bargnesi. Reti: Barichello al 16’, Patias al 21’66, Molaro al 32’27. La partita si sblocca a 4’ dal termine del primo tempo. E’ il solito Barichello che di destro tira a sinistra del portiere di, Feverati, e infila la porta con un’azione in ripartenza. E’ 0-1 per i pesaresi. Il vantaggio gasa i biancorossi che da quel momento si accendono. Il primo palo dei padroni diarriva a 1’25’’ dall’intervallo con Molaro. Si va alla pausa lunga con gli uomini dei mister Bargnesi avanti di un gol.