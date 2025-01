Ilgiorno.it - La benemerenza all’ex sindaco: ho amato il paese

Leggi su Ilgiorno.it

Grande partecipazione, venerdì sera, nel castello Morando Bolognini per la consegna delle benemerenze civiche previste nel contesto della festa patronale di Sant’Antonio Abate. La “Riconoscenza civica”, massima onorificenza cittadina, è andata a Domenico Crespi che ha servito la comunità locale per oltre 40 anni. Per oltre 20 anni è stato(nominato per la prima volta nel 1990), ma è stato a lungo importante protagonista anche della politica provinciale. Assente alla serata per motivi di salute, il suo premio è stato ritirato dal nipote Pierfrancesco Crespi. L’ex, la cui figura è stata pubblicamente ricordata da Ernesto Racconi al suo fianco per anni, ha comunque inviato un video messaggio. Domenico Crespi, che ha rinunciato alla carriera in banca per dedicare a Sant’Angelo le sue energie, ha ringraziato l’attualeCristiano Devecchi, ricordando "donne e uomini dell’amministrazione comunale e gli amici Gino, Luigi, Peppino e Paolo".