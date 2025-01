Iltempo.it - "Io vittima di bullismo". Daniele commuove il pubblico

Nella puntata di Amici di oggi domenica 19 gennaio, un'esibizione in particolare ha toccato profondamente ilpresente in studio: quella di. Il ballerino ha condiviso un momento difficile della sua vita, quando fudida piccolo e ha raccontato, tramite una coreografia, di come la danza sia stata per lui una salvezza. Tutto è partito perché la professoressa Deborah Lettieri ha assegnato aun compito per conoscerlo meglio: quello creare una coreografia che raccontasse la sua storia personale. Lavorando sul compito, assieme alla sua insegnante Alessandra Celentano,ha confessato di aver subito. "Per un periodo abbastanza lungo, da quando ho iniziato a ballare. Urla, spintoni, mi rubavano gli oggetti fuori scuola. Mi sono sempre chiesto se fosse colpa mia; oggi cerco di metterci il più possibile di me in quello che faccio”, ha detto il ballerino tra le lacrime.