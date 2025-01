Iodonna.it - Il tradimento provoca una ferita emotiva difficile da gestire. Ma come si può superare questo dolore? Ecco dieci passi per provarci

Leggi su Iodonna.it

ildel proprio compagno può essere undifficilissimo da elaborare e. L’infedeltà è qualcosa che fa male a tutte le età. Ma ci sono dei consigli permeglio questasuggeriti da Valeria Riccio, coach e co-founder di Resilia life.1. Accettare le emozioni senza negarleÈ normale sentirsi feriti, arrabbiati, traditi e confusi. Negare questi sentimenti non cancella il, ma lo sposta. Non bisogna reprimerli o ignorarli.2. Prendersi del tempoDopo unsi potrebbe sentire l’impulso di reagire immediatamente, ma agire senza una chiara riflessione potrebbe portare a scelte sbagliate. Leggi anche ›ildi un? I 10 consigli essenziali per ricominciare 3.