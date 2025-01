Ilnapolista.it - Il Manchester United va a fondo, Amorim perde in casa col Brighton (1-3): Garnacho si mangia un gol

Ilcola a picco,3-1 contro ilad Old Trafford. Sono finiti i tempi in cui il teatro dei sogni era un reale fortino per i Red Devils, che hanno pure perso quel fascino storico che un po’ imbambolava gli avversari. Oggi qualunque squadra di Premier League arriva al cospetto degli uomini del nuovo allenatoreed è convinta di poterli battere. E lo fa anche. Quest’anno sei sconfitte a Old Trafford, dieci in totale. Tredicesimo posto in classifica.Ha giocato meno di un tempo perinserito nel secondo tempo al posto di Mainoo in un tentativo disperato di riprendere ilche ha praticamente dominato dall’inizio alla fine. Per l’argentino due occasioni, di cui una clamorosa sparata alle stelle all’89esimo.Ilespugna Old Trafford,a picco: la partitaLa partita ha visto i Seagulls prendere il comando al 32esimo minuto con un gol di Danny Welbeck, ex giocatore dello, su assist di Kaoru Mitoma.