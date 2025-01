Ilrestodelcarlino.it - Gran Reno, lotta alle gang: centinaia di adolescenti controllati dai carabinieri

Casalecchio (Bologna), 19 gennaio 2025 – Trentain campo contro le baby, allo Shopvillee alla stazione Palasport. A Casalecchio da tempo ormai le due aree sono punti nevraligici della delinquenza minorile, con episodi anche violenti che si sono verificati negli ultimi giorni. Da qui la decisione di una stretta nei controlli, iniziata già nel corso della settimana passata e ribadita a seguito del recente Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza tenuto in Prefettura. CONTROLLI CC AL SHOPVILLEEcco allora che oggi una trentina didel Comando provinciale, coadiuvati dai militari del 5° Reggimento’Emilia-Romagna’, hanno controllatodi giovani, in particolare appunto alla stazione Palasport e nelle adiacenze del centro commerciale