Oasport.it - Cosa è successo a Djokovic agli Australian Open: la causa della polemica

Novaksi è reso protagonista di un insolito episodio al terminepartita disputata contro il ceco Jiri Lehecka2025, primo Slamstagione in corso di svolgimento sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse serbo si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4) e avrebbe dovuto rispondere alle consuete domande che vengono sottoposte al vincitore direttamente in campo pochi minuti dopo la conclusione dell’incontro. In questo caso, però, il 37enne ha stravolto il copione, ha preso in mano il microfono e ha pronunciato questa semplice frase: “Grazie mille per essere qui stasera. Apprezzo la vostra presenza e il vostro supporto e ci vediamo al prossimo turno. Grazie mille“.Successivamente il 24 volte Campione Slam, che con ilodierno si è garantito la qualificazione ai quarti di finale (tra un paio di giorni incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz), ha spiegato il motivo del proprio comportamento: “Vorrei solo prendermi un momento per riflettere su quanto accaduto in campo e spiegare il motivo per cui non ho fatto l’intervista, che è una pratica comune dopo le partite per il vincitore.