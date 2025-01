Anteprima24.it - Conte non si nasconde: “Napoli è lassù e non vuole scendere”

Tempo di lettura: 3 minuti“La partita era impostata in maniera molto chiara, non volevamo andare a prenderli sempre quando avevano palla loro. Poi capita che a volte salta la prima pressione e ti abbassano, ma siamo stati sempre propositivi per cercare di non stare bassi, di non farli giocare. Credo che la chiave sia stata questa, anche rispetto all’andata. Sulla fase di possesso Lobotka ha un po’ sofferto anche perché a volte non capiva quando abbassarsi tra i due centrali e costruire a tre. Sono partite che si giocano ad altissima intensità. Oggi abbiamo tenuto botta a una squadra che lavora da anni con Gasperini in questa maniera, sono maestri. Noi siamo degli ‘alunni’ che cercano di migliorare per essere un giorno maestri anche noi nella fase di pressione”. Antonio, intervistato da Dazn nel dopopartita di Atalanta-, spiega così la vittoria dei suoi.