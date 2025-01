Sport.quotidiano.net - Cluentina, giornata no. Vigor Montecosaro in forma smagliante

: Rocchi, Torresi (62’ Montecchiari), Pagliarini, Trobbiani, Menghini, Bosetti, Troscè (52’ Giaconi), Camilloni, Monserrat (52’ Pierantoni), Mancini (46’ Cantarini), Ibii Ngwang (52’ Cappelletti). All. Cicarè.: Taffi, Rossini, Pepi, Tidei (85’ Lopez), D. Marcantoni, Cicconofri, Mancini (69’ Di Biagio), Tulli, Guermandi (81’ Carinelli), Compagnucci (65’ Boccanera), L. Marcantoni (76’ Sauchelli). All. Pierantoni. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 30’ Mancini, 53’ rig. Tulli, 54’ Guermandi, 94’ rig. Camilloni. Vince unaincontro unaopaca. Al 30’ ospiti in vantaggio con Mancini abile a raccogliere la respinta di Rocchi. Nella ripresa il raddoppio (53’) grazie a Tulli che trasil rigore assegnato per una trattenuta.